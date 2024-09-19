19 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

19.09.2024, четверг
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10:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по социальной политике (ЗСЧО, ул. Кирова, 114, гербовый зал)
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10:00 Челябинск – Районный тур Курчатовского района городского фестиваля творчества пожилых людей «Когда поет душа» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел краеведения и информационных ресурсов)
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12:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по аграрной политике (ЗСЧО, ул. Кирова, 114, гербовый зал)
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13:00 Челябинск – Просмотр фильма «Уральскому танковому корпусу посвящается» для людей старшего возраста (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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14:00 Челябинск – Творческая мастерская к Дню смайлика в парковой библиотеке «Кают-компания» (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)
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14:00 – 17:00 Челябинск – Литературно-игровая программа «День рождения Смайлика» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)
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14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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15:00 Челябинск – Обзор книг «По следам Купера» к 235-летию со дня рождения Джеймса Фенимора Купера (библиотека №16, ул. Керченская, 6)
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15:00 Челябинск – Курс «Я учу башкирский» для детей и их родителей в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)
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17:00 Челябинск – Литературная гостиная «Поэзия женской души» (А. Ахматова) (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)
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17:30 Челябинск – Игра «Наши голоса» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)
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18:00 Челябинск – Пешеходная прогулка «Челябинск-360. Площадь Искусств» (встреча у входа театра оперы и балета, пл. Искусств, 1)
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