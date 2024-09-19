Уральские металлурги направят 3 миллиарда рублей на повышение качества продукции

ММК вложит 3 миллиарда рублей в целевые проекты повышения качества продукции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», Группа ММК реализует комплекс мер, направленных на повышение качества продукции. Утвержденная программа мероприятий рассчитана на 2024-2026 годы, объем ее финансирования составляет 1 миллиард рублей ежегодно.

Программа, призванная улучшить качество выпускаемой металлопродукции и обеспечить стабильность технологического процесса в производственных структурных подразделениях (ПСП), охватит ключевые цеха сталеплавильного и прокатного переделов предприятия. Точечные целевые инвестпроекты направлены на модернизацию оборудования и поддержание его работоспособности.

Весомый вклад в повышение уровня качества внесет проект «Цифровой анализ качества». Комплекс мероприятий, рассчитанный на 2024-2028 годы, нацелен на создание корпоративной онлайн-платформы слежения за исполнением технологии производства и оказанием услуг потребителям. Ее функционал обеспечит автоматический расчет ключевых метрик эффективности, позволит исключить неопределенности и человеческий фактор при контроле качества и аттестации.

К числу уже запущенных инициатив по повышению качества металлопродукции относится внедренная на комбинате Система динамического управления технологическими рисками. Она выявляет нестационарные режимы работы и особые производственные ситуации с нарушениями технологических параметров.

В случае высокого риска получения несоответствующей продукции система оповещает специалистов и автоматически формирует интерактивную техкарту и корректирует технологический процесс. Все это делается с помощью предиктивной аналитики (комплекс, состоящий из методов анализа данных и способов их интерпретации) и адаптивной системы управления. Проект реализован по всем основным производственным потокам предприятия – от кислородно-конвертерного и электросталеплавильного цехов, до цехов горячей и холодной прокатки и производства металла с покрытием.

Кроме того, в 2024 году впервые на ММК организован конкурс «Всемирный день качества», его планируется сделать ежегодным. Это инструмент мотивации персонала сталеплавильных и прокатных цехов. Среди номинаций: «Лучшая динамика снижения по КПК (комплексный показатель качества)», «Лучшая технологическая бригада», «Лучшая идея ПСП, направленная на повышение уровня технологии и качества», «Лучшее рационализаторское предложение ПСП в области качества», «Лучший заместитель начальника ПСП по технологии». Подведение итогов планируется приурочить к Всемирному дню качества (в этом году отмечается 14 ноября). Победители конкурса будут поощрены премиями, памятными подарками и грамотами.

Все мероприятия по улучшению характеристик выпускаемой металлопродукции являются частью Политики ММК в области качества. Ее цель – соответствовать запросам и ожиданиям клиентов, что является гарантией стабильного финансового положения компании. Этот ключевой для компании документ постоянно актуализируется (в очередной раз – в 2023 году), успешность его реализации зависит от всех сотрудников, которые принимают на себя соответствующие обязательства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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