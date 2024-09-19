На Южном Урале заметили летающих пауков

Пауки на Зигальге начали осенние полеты.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Зигальга», пауки на территории заповедника начали выводить потомство и расселяться к зиме.

Об этом в период бабьего лета свидетельствует летающая по воздуху паутина, которая для этих обитателей национального парка является средством передвижения.

«В обычное время сети для крестовика – инструмент для добычи пропитания. И владелец тщательно следит за их исправностью, прилежно строя новые по ночам. Кстати, делать это пауки могут чуть ли не с рождения, ведь навык в них закреплен на генетическом уровне», – рассказали представители «Зигальги».

По словам ученых, диаметр паутины может быть более одного метра, и на создание такого творения пауку приходится выработать около 20 метров «материала». А при попутном ветре крестовик может пролететь на своей паутине до 400 километров.

Но такое путешествие паукообразные совершают лишь раз в жизни.

Челябинск, Виктор Елисеев

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