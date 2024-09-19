Мошенники начали использовать для обмана южноуральцев QR-коды

Киберполицейские рассказали о новой схеме обмана.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с развитием бесконтактных платежей и цифровых технологий, злоумышленники стали активно использовать поддельные QR-коды. Об этом пишет телеграм-канал «Вестник Киберполиции России».

Например, аферисты могут подменить QR-код, и вместо оплаты услуги деньги уйдут на счет преступников.

Также мошенники могут отправлять поддельные QR-коды по электронной почте или через мессенджеры, предлагая перейти по ссылке для получения «выигрыша» или скидки.

️Пользователь, сканируя такой код, попадает на фишинговый сайт, где его данные могут быть украдены.

Южноуральцев призывают быть бдительными, но как распознать мошенников в этом случае, не объясняют.

Челябинск, Виктор Елисеев

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