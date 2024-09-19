В Металлургическом районе Челябинска закрыли движение авто и изменили маршруты общественного транспорта

Движение по улице Дружбы в Челябинске частично закрыто.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на инженерных сетях до 21 сентября закрыто движение транспорта в районе дома №5 по улице Дружбы.
Ограничения повлекли за собой изменения маршрутов общественного транспорта.
Автобусы №№ 15, 31, 41, 93с, 132 и троллейбус №14 будут объезжать закрытый участок по улице Румянцева и Шоссе Металлургов.
Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.
Челябинск, Виктор Елисеев
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