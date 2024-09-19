В центре Челябинска погибли ели

Ели, высаженные на Кировке в Челябинске, засохли.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ели, погибшие в центре Челябинска, заменят другими деревьями.

«Сегодня, 19 сентября, специалисты уберут у здания Законодательного собрания региона два дерева, которые, к сожалению, погибли», – уточнили чиновники.

Вместо них планируется посадить крупномерные саженцы лип.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube