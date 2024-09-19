Сватовство на миллион: жительница Чебаркуля осталась без денег, поверив «жениху» из Канады

Жительница Чебаркуля стала жертвой «очаровательного иностранца».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в полиции женщина рассказала, что уже более полугода общается в мессенджере с иностранцем и регулярно отправляет ему деньги. Сумма переводов достигла более 950 тысяч рублей и это показалось ей подозрительным, хотя она до сих пор продолжает общение с мужчиной.

По словам уралочки, на сайте знакомств она познакомилась с уроженцем Канады и была очарована его манерой общения. Мужчина представился хирургом, быстро перевел общение в мессенджер и стал заваливать жительницу Чебаркуля комплиментами, обращаясь к ней исключительно «моя любовь».

Спустя некоторое время иностранец предложил ей выйти за него замуж, и женщина ответила согласием. Потенциальный муж регулярно присылал свои фотографии, совершал видеозвонки, во время которых разговаривал на иностранном языке, и писал сообщения, пользуясь автопереводом.

В начале января жених сообщил о своем скором отпуске и планируемой поездке в Россию, попросив одолжить ему денег, так как его банковская карта заблокирована.

Пользуясь этим и множеством других предлогов, мужчина убедил жительницу Чебаркуля с начала января текущего года сделать 11 денежных переводов. Суммы варьировались от 49 тысяч до 163 тысяч рублей, номера банковских карт «поклонник» указывал в сообщениях. Причем, все банковские карты оказались оформленными на семерых разных женщин.

Чтобы помочь интернет-возлюбленному женщина оформила четыре кредита и сейчас ежемесячно выплачивает по ним 35 тысяч рублей в месяц.

Следователем МО МВД России «Чебаркульский» возбуждено уголовное дело.

Челябинск, Виктор Елисеев

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