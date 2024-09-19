В Челябинске с крыши многоэтажки рухнула бетонная плита

На северо-западе Челябинска с крыши многоквартирного дома свалилась бетонная плита.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Курчатовского района Челябинска начало проверку информации о падении бетонной конструкции с дома №86 по Комсомольскому проспекту.

Инцидент произошел сегодня, 19 сентября. О ЧП рассказали жители дома. К счастью, на сей раз обошлось без пострадавших. Однако, по словам горожан, под на фасаде здания можно наблюдать такие же бетонные плиты, готовые в любой момент рухнуть вниз.

«Прокурор района Андрей Ветриченко выехал на место происшествия, – рассказали в надзорном ведомстве. – Установлено, что в настоящий момент место падения оцеплено, проводится обследование дома на предмет наличия опасных участков фасада».

Прокуратурой района будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц управляющей организации при содержании общедомового имущества. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, заверили в надзорном ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube