Южноуралец оборудовал в саду у бабушки нарколабораторию

Полиция задержала в Южноуральске изготовителя мефедрона, пытавшегося избавиться от следов наркопроизводства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в ходе оперативных мероприятий сотрудникам управления наркоконтроля регионального полицейского главка поступила информация о том, что 28-летний житель Южноуральска может быть причастен к незаконному обороту наркотиков.

Подпольную лабораторию злоумышленник оборудовал в садовом домике, принадлежавшем его бабушке. В ходе обыска полицейские обнаружили там более 1,7 килограмма мефедрона. Кроме того, нашли остатки химических реагентов, оборудование и упаковочный материал.

«Выяснилось, что наркоделец пытался уничтожить следы преступления: он сжег канистры и упаковочные материалы во дворе дома. Однако оставшихся улик оказалось достаточно для документирования фактов покушения на сбыт запрещенных веществ и их производство», – отметили в региональном управлении силового ведомства.

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области возбуждено уголовное дело. Южноуральца отправили в СИЗО. Расследование продолжается. Полицейские ищут подельников задержанного.

Челябинск, Виктор Елисеев

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