Лучшие тхэквондисты России сойдутся в Челябинске стенка на стенку

Звезды российского тхэквондо выступят на финале серии профи-тура в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, финал серии «ПроТхэквондо Тура» с участием лидеров сборной России по тхэквондо пройдет 23 сентября в ТРК «Таганай».

На турнире в Челябинске состоится матчевая встреча между командой Приволжского федерального округа и сборной Союза тхэквондо России (СТР), которые проведут поединки в формате «стенка на стенку».

Также состоится товарищеская матчевая встреча «4 vs 4» между командами Челябинской области и Татарстана.

Предварительный состав участников матчевой встречи на финале «ПроТхэквондо тур» в Челябинске:

Приволжский федеральный округ: Муслим Ахтаев, Рафаэль Аюкаев, Анастасия Баннова, Кира Скворцова;

Сборная СТР: олимпийский чемпион Максим Храмцов, олимпийский чемпион Владислав Ларин, бронзовый призер чемпионата мира Полина Хан, серебряный призер олимпийских огр Татьяна Минина.

Финальный этап «ПроТхэквондо Тура» в Челябинск посетит президент Союза тхэквондо России Анатолий Терехов. Приедут на Южный Урал и тренеры национальной сборной.

Челябинск, Виктор Елисеев

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