Больше полусотни котельных Челябинской области не готовы к зиме

Южноуральские предприятия ЖКХ задолжали за электроэнергию 2 миллиарда рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ООО «Уралэнергосбыт», задолженность коммунальщиков за последние 12 месяцев выросла на 380 миллионов рублей.

Всего предприятия ЖКХ задолжали за электроэнергию 2,0 миллиарда рублей, в том числе муниципальные организации – 1,2 миллиарда рублей.

«Низкую платежную дисциплину демонстрируют большинство предприятий ЖКХ области. Перед началом отопительного сезона сложилась критическая ситуация. Из-за многомиллионных долгов до сих пор отключены 56 котельных области», – отмечают представители гарантирующего поставщика электроэнергии в регионе.

В десятку муниципалитетов, наименее готовых к зиме, вошли:

Саткинский район – отключено 5 котельных, сумма долга по муниципалитету 225 миллионов рублей;

Миасс – отключена 1 котельная, сумма долга по муниципалитету 192 миллиона рублей;

Катав-Ивановский район – отключено 4 котельных, сумма долга по муниципалитету 186 миллионов рублей;

Копейск – отключено 9 котельных, сумма долга по муниципалитету 80 миллионов рублей;

Верхний Уфалей – отключена 1 котельная, сумма долга по муниципалитету 54 миллиона рублей;

Еткульский район – отключено 4 котельных, сумма долга по муниципалитету 43 миллиона рублей;

Аргаяшский район – отключено 3 котельных, сумма долга по муниципалитету 43 миллиона рублей;

Карталинский район – отключено 3 котельных, сумма долга по муниципалитету 32 миллиона рублей;

Чебаркуль – отключено 4 котельных, сумма долга по муниципалитету 27 миллионов рублей;

Чесменский район – отключено 10 котельных, сумма долга по муниципалитету 3 миллиона рублей.

«В течение лета руководство предприятий не предприняло никаких действий, чтобы погасить задолженность, несмотря на то, что это обязательное условие получения паспорта готовности», – возмущаются сбытовики. О ситуации известно на всех уровнях власти. Гарантирующий поставщик не раз сообщал об ограничении электроснабжения главам муниципальных образований, в министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области и прокуратуру.

«Мы пишем письма, встречаемся с представителями власти, но не можем повлиять на ситуацию. Начинать отопительный сезон с долгов в нашей области, к сожалению, давно сложившаяся практика. Предприятия относятся к социально значимым. Поэтому отодвигают платежи на второй план или вовсе отказываются платить. Но суть проблемы не в том, что мы в очередной раз прокредитуем предприятия ЖКХ, бездействие руководителей предприятий и органов местного самоуправления ставит под сомнение качество теплоснабжения и безаварийную работу котельных в зимний период», – говорит первый заместитель генерального директора «Уралэнергосбыт» Андрей Святых.

В компании отметили, что действуют в рамках законодательства. Ограничение электроснабжения в летний период – вынужденная мера, которая позволяет избежать роста задолженности на предприятиях, поставляющих тепловую энергию только для отопления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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