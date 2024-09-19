В Челябинске отменили приговор об условном сроке участнице аферы с томографами на 82 миллиона рублей

Уголовное дело бизнес-леди, облегчившей бюджет Челябинской области на 82 миллиона рублей, отправили на новое рассмотрение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, такое решение принял сегодня, 19 сентября, областной суд.

Напомним, директора компании «Медсервис-регион» Елену Селищеву задержали в июне 2022 года в аэропорту Челябинска после показаний заместителя министра здравоохранения региона Александра Кузнецова. По версии следствия, челябинка уговорила чиновника помочь ей получить выгодное соглашение. В итоге именно с ней минздрав подписал четыре государственных контракта на поставку в медицинские учреждения Златоуста, Миасса, Чебаркуля и Челябинска компьютерных томографов на сумму 191 миллион рублей. Как выяснилось позднее, оборудование было оплачено по заведомо завышенной стоимости. Размер переплаты превысил 82 миллиона рублей.

В ходе прений сторон, состоявших в феврале текущего года в Центральном районном суде, прокуратура потребовала приговорить челябинку к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима. По словам гособвинителя, речь идет о двух тяжких преступлениях. Кроме того, необходимо учесть общественную опасность деяний. Ведь они были совершены во время пандемии COVID-19, а именно компьютерная томография была задействована при диагностике заболевания.

Однако судья оказался весьма снисходителен. Признав предпринимательницу виновной в мошенничестве и подстрекательстве к злоупотреблению полномочиями, ее приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. А иск регионального минздрава о возврате более 82 миллионов рублей в бюджет и вовсе не стал рассматривать.

«Прокурор обжаловал приговор в апелляционном порядке в связи с явными нарушениями закона при его вынесении, в том числе в связи с необоснованным изменением квалификации, отказом в рассмотрении гражданского иска», – рассказали в надзорном ведомстве.

️Сегодня, 19 сентября, областной суд согласился с позицией прокурора, отменил приговор и направил уголовное дело на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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