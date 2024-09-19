Разъяренный папаша напал на учителя в челябинской школе

Отец одного из учеников школы в Челябинске ворвался на урок и угрожал педагогу.

Инцидент произошел в школе №71, расположенной в Металлургическом районе Челябинска.

На урок пришел мужчина, представился отцом одного из учеников и начал угрожать учительнице. Перемежая речь нецензурными выражениями, он обозвал женщину расисткой и пригрозил, что отрежет ей язык, а также что та вылетит из школы, если будет запрещать его детям разговаривать «на своем языке».

После того, как незваный гость ретировался, к образовательному учреждению прибыл экипаж Росгвардии. Педагог, на которую напал разъяренный папаша, увезла из школы «скорая помощь» – женщине стало плохо.

Оказалось, что ранее учительница сделала замечание детям мужчины, разговаривавшим не на русском языке.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, полицейские Челябинска установили личность мужчины, оскорбившего педагога.

«37-летний уроженец Ульяновской области, проживающий в настоящее время в Челябинске, находится в отделе полиции «Металлургический», где дает пояснения стражам порядка по обстоятельствам произошедшего конфликта», – рассказали представители силового ведомства.

По результатам инициированной сотрудниками полиции проверки будет дана правовая оценка его действиям и принято процессуальное решение.

Собранные полицейскими материалы будут направлены в суд для привлечения нарушителя к ответственности по всей строгости закона, заверили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Кроме того, следственное управление СКР по Челябинской области начало доследственную проверку по признакам угрозы убийством или причинения тяжкого вреда здоровью, а также хулиганства.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube