«Трактор» одерживает победу в первом домашнем матче и возглавляет Восток КХЛ

Челябинский «Трактор» в первом матче сезоне на домашней арене в упорной борьбе вырвал победу у «Нефтехимика» из Нижнекамска – 3:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый матч сезона КХЛ в Челябинске стал битвой за лидерство в Восточной конференции лиги: гости занимали первое место турнирной таблицы, челябинцы – второе.

Игра в первом периоде была практически равной. Оба клуба выполнили одинаковое количество бросков по воротам, лишь на один бросок в створ было больше у хозяев. Но этого хватило «черно-белым», чтобы открыть счет. На 5-й минуте встречи Максим Шабанов уверенно пробивает буллит – 1:0, челябинцы выходят вперед.

Сравнять счет гости смогли лишь во втором игровом отрезке. На 26-й минуте хозяева оставили без присмотра Дмитрия Жукенова, и тот без проблем закатил шайбу в ворота Зака Фукале – 1:1.

А на 28-й минуте нижнекамцы уже выходят вперед – Александр Дергачев реализует численное преимущество. И второй период заканчивается уже при минимальном превосходстве «Нефтехимика».

Но третий игровой отрезок челябинцы оставляют за собой. Уже на 42-й минуте встречи Александр Шаров сравнивает счет – 2:2. А четыре минуты спустя Андрей Светлаков ставит точку – 3:2, победа «Трактора» в первом домашнем матче сезона. И челябинцы выходят на первое место в Восточной конференции КХЛ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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