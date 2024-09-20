20 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

10:00 Челябинск – Специалисты Челябинской областной клинической больницы расскажут, как обеспечивается безопасность пациентов в больнице, в том числе о защите от падений, а также покажут браслеты со штрих-кодами (ЧОКБ, ул. Воровского, 70, корп. 4 – вход со стороны экстренного приемного покоя, где пандус для «скорых»)