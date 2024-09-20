20 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

20.09.2024, пятница
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10:00 Челябинск – Специалисты Челябинской областной клинической больницы расскажут, как обеспечивается безопасность пациентов в больнице, в том числе о защите от падений, а также покажут браслеты со штрих-кодами (ЧОКБ, ул. Воровского, 70, корп. 4 – вход со стороны экстренного приемного покоя, где пандус для «скорых»)
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11:00 Челябинск – Час путешествия «По улицам и площадям Челябинска» к 288-летия со дня основания города Челябинска (библиотека №23, ул. Дзержинского, 132)
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12:00 Челябинск – Открытие уличной площадки ГТО (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)
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14:00 Челябинск – Мастер-класс по росписи керамической брошки «Золотая осень» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, 3-й этаж, выставочный зал)
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14:00 – 16:00 Челябинск – Районный тур Центрального района городского фестиваля творчества пожилых людей «Когда поет душа» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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14:00 Челябинск – Творческая встреча «Там, где я родился» в клубе «Откровение» (библиотека №31, ул. Агалакова, 30)
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14:30 Челябинск – Научно-практическая конференция «Междисциплинарная педиатрия: достижения, инновации и практический опыт», посвященная 80-летию ЮУГМУ (ЮУГМУ, ул. Воровского, 64, актовый зал)
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15:00 Челябинск – Встреча шахматного Клуба Четырех коней (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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16:00 Челябинск – Фестиваль науки «Кстати» (ИЦАЭ, ул. Энгельса, 107)
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18:00 Челябинск – 18:00 – Мастер-класс по технике китайской живописи «Гохуа» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)
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18:30 Челябинск – Поэтический вечер «В краю родном…» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26, 220-33-83)
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