Два человека погибли на пожаре в многоквартирной двухэтажке в Копейске

Следователи выясняют обстоятельства смерти на пожаре местных жителей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, трагедия произошла в ночь на пятницу, 20 сентября, в одном из многоквартирных домов, расположенных по улице Кузнецова в Копейске.

Огонь вспыхнул на втором этаже многоквартирного двухэтажного дома с деревянными перекрытиями и успел перекинуться на лестницу. В ходе тушения возгорания пожарные обнаружили тела 66-летней женщины и мужчины 54 лет.

По данному факту следственными органами СКР начата доследственная проверка.

На данный момент проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, выполняются иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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