В Челябинске запустили новый автобусный маршрут

В Челябинске начал работу новый автобусный маршрут.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе «Организатора перевозок Челябинской области», автобус №76 «Квартал у озера – ЧЭМК» запущен с 20 сентября и будет работать по регулируемому тарифу.

Маршрут будет следовать по улицам: 2-я Эльтонская, Трашутина, 1-я Эльтонская, проспект Виктора Давыдова, Хохрякова, Кулибина, Марченко, Первой Пятилетки, Горького. На этом автобусе жители Чурилово смогут добираться до филиалов детской больницы №1.

До 1 октября 2 автобуса малого класса будут ходить каждые 60 минут. Однако подобный интервал для автобуса, на котором челябинцам можно будет добраться до филиалов детской больницы, слишком велик. Между тем, весной 2023 года в Чурилово уже закрывалась детская поликлиника, и больше года горожанам приходилось лечиться именно в этих медицинских учреждениях.

Впрочем, с 1 октября перевозчик планирует увеличить подвижной состав на маршруте до 6 автобусов малого класса, которые будут ходить каждые 15 минут.

Подробное расписание будет размещено на сайте gortans74.ru.

Пока первый рейс от Квартала у озера отходит в 06:15, а от ЧЭМК – в 07:02 ежедневно.

Последний рейс от Квартала у озера – в 20:08, а от ЧЭМК – в 21:05 ежедневно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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