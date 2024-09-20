Власти Миасса игнорируют решение суда, касающееся мемориала «Братская могила»

Власти Миасса игнорируют решение суда, обязавшего привести в порядок мемориал «Братская могила». Фотографию разрушающегося памятника выложили в соцсетях представители ОНФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Миасский городской суд вынес вердикт, согласно которому местная администрация была обязана восстановить мемориал до 1 марта 2023 года. Однако чиновники не исполнили вердикт до сих пор. На опубликованном фото видно, что с памятной стелы облетает облицовка, разрушается ее постамент, разрушены и зарастают травой ступени.

Представители ОНФ обратились к администрации Миасса с просьбой объяснить, почему не выполнено постановление суда. Хотя в этом случае впору обращаться в прокуратуру и за исполнительным листом.

Фото telegram-канала «Народный фронт Челябинская область»

Миасс, Павел Зварзин

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