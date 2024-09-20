Южноуралец-некрофил, расправившийся со своей знакомой, вновь пытался оспорить приговор

Житель Нязепетровска, осужденный за жестокое убийство женщины, не смог оспорить пожизненный срок лишения свободы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Второй апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор Челябинского областного суда в отношении жителя Нязепетровска, осужденного за разбой, убийство и надругательство над телами умерших.

В июле 2023 года в Нязепетровске мужчина убил свою знакомую у нее дома и надругался над трупом погибшей. После чего прихватил с собой ключи от магазина, где та работала, и обчистил кассу торговой точки, где было на то время около 240 тысяч рублей.

С учетом личности неоднократно судимого южноуральца и обстоятельств совершенных преступлений, государственный обвинитель настаивал на пожизненном лишении южноуральца свободы.

Суд первой инстанции с позицией прокурора согласился. Однако нязепетровец подал апелляционную жалобу в Челябинский областной суд. После того, как и в этом суде с приговором согласились, южноуралец вновь попытался оспорить пожизненный срок заключения, утверждая, что это слишком сурово. Однако и вторая его попытка не увенчалась успехом.

Челябинск, Виктор Елисеев

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