В Сатке стартовал конкурс по выборам главы нового муниципалитета

В Сатке объявили о начале конкурсе на должность главы муниципального округа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 20 сентября, стартовал прием документов на участие в выборах главы Саткинского муниципального округа.

Выборы главы муниципального образования будут проходить впервые, так как лишь в нынешнем году было принято решение о преобразовании Саткинского района в одноименный муниципальный округ.

В Единый день голосования в сентябре прошли первые выборы окружного собрания депутатов. Впереди – конкурс и избрание главы округа. Документы от будущих кандидатов будут принимать до 27 сентября. После этого конкурсная комиссия оценит каждого из них и определится с финалистами. Решение о кандидатах, из которых депутаты окружного парламента выберут главу, должно быть принято 24 октября.

В ближайшее время будут объявлены конкурсы на замещение должностей глав Нязепетровского и Пластовского округах, также образованных в текущем году.

Челябинск, Виктор Елисеев

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