В Златоусте стартует отопительный сезон

Власти Златоуста пообещали включит отопление в начале следующей недели.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Златоуста, на следующей неделе прогнозируется резкое похолодание – ночью ожидаются минусовые температуры.

Поэтому администрация города приняла решение начать отопительный сезон в округе уже с понедельника – 23 сентября.

«Напомню, что запуск отопления процесс технически сложный. Система заполняется постепенно, это может занять до 10 дней. Многое зависит и от оперативности управляющих компаний, которые должны подключить к ресурсу обслуживаемые дома», – отметил глава города Олег Решетников.

Челябинск, Виктор Елисеев

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