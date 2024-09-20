В Челябинске полиция задержала хакеров, оформлявших кредиты через чужие аккаунты на «Госуслугах»

Киберполиция задержала челябинских хакеров за взлом «Госуслуг» и оформление кредитов на граждан.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, двух жителей Челябинска задержали сотрудники регионального полицейского главка совместно с правоохранителями из Еманжелинского района.

Установлено, что молодые люди 26 и 24 лет получали несанкционированный доступ к учетным записям граждан на портале «Госуслуг». После чего злоумышленники оформляли на них кредиты и микрозаймы в финансовых организациях, а затем переводили полученные деньги на свои счета.

В ходе обысков у челябинцев изъяли сим-карты различных операторов сотовой связи, банковские карты, мобильные телефоны, компьютеры и имущество, приобретенное на похищенные средства.

Расследование уголовного дела, возбужденного по признакам неправомерного доступа к компьютерной информации, продолжается. Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов преступной деятельности задержанных.

Киберполицейские устанавливают число пострадавших. Есть основания полагать, что от противоправных действий челябинцев могли пострадать жители не только Южного Урала, но и других регионов России.

Челябинск, Виктор Елисеев

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