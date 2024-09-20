На Южном Урале резко похолодает

В начале недели дневные температуры в Челябинской области опустятся в район +10 градусов.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, в субботу, 21 сентября, ожидается облачная погода с прояснениями, в горах местами небольшие дожди, днем возможны грозы.

Температура воздуха ночью +5, +10 градусов по Цельсию. Днем воздух прогреется до 15-20 градусов выше нуля, а вот в горах показания термометра застрянут между +12 и +17 градусами.

Продолжатся дожди и в следующие два дня. В воскресенье ночью синоптики обещают +6, +11 градусов. Днем на юге будет, по-прежнему, тепло – до 20 градусов выше нуля. Но в остальной части региона ожидается лишь+10, +15 градусов.

В ночь на понедельник будет только 1-6 градусов выше нуля, местами – заморозки до -2 градусов по Цельсию. Днем синоптики обещают +8, +13 градусов.

В Челябинске ближайшей ночью синоптики обещают +8, +10 градусов, днем – 15-17 градусов тепла. В воскресенье ночная температура вряд ли изменится, а вот днем будет уже лишь 13-15 градусов ниже нуля. В понедельник ночью похолодает до 4-6 градусов ниже нуля, днем будет всего +10, +12 градусов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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