В Челябинске вынесли первый приговор по делу о нападении на учителя в школе

Разъяренного папашу, угрожавшего учительнице отрезать ей язык, отправили под административный арест.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 20 сентября, в Металлургическом районном суде вынесли первый приговор челябинцу, ворвавшемуся на урок в школе №71.

Напомним, инцидент произошел в среду, 18 сентября. Как рассказала в ходе судебного заседания директор учебного заведения, сначала двое мужчин ворвались к ней в кабинет. Во время разговора один из них выбежал и, как потом выяснилось, бросился в кабинет, где проходил урок. Здесь он представился отцом одного из учеников и начал угрожать учительнице. Перемежая речь нецензурными выражениями, он назвал женщину расисткой и пригрозил, что отрежет ей язык, а также что та вылетит из школы, если будет запрещать его детям разговаривать «на своем языке».

Женщину увезла из школы «скорая помощь». По словам семьи учительницы, сейчас она находится в реанимации. Агрессивного папашу задержали.

В отношении челябинца составили административный протокол по факту мелкого хулиганства. Его и рассматривал суд сегодня. С учетом смягчающих обстоятельств – признания вины, раскаяния, наличия несовершеннолетних детей и неудовлетворительного состояния здоровья близкого родственника (мать челябинца нуждается в постоянном уходе) – мужчину приговорили к административному аресту на 14 суток.

Кроме того, глава СКР потребовал возбудить в отношении несдержанного папаши уголовное дело по признакам угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также хулиганства. В настоящее время продолжается доследственная проверка по этим фактам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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