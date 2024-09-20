Начало отопительного сезона: в пригороде Челябинска отключили горячую воду – минимум на неделю

Жители копейского поселка Старокамышинск остались без горячего водоснабжения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отключение произошло утром в среду, 18 сентября. Лишь во второй половине дня на странице территориального отдела (подразделение мэрии Копейска) в социальных сетях опубликовали телефонограмму от обеспечивающей теплоснабжение поселка компании «Челябоблкоммунэнерго» об отключении горячего водоснабжения в дюжине домов, включая здание детского сада.

Энергетики заявили, что без горячей воды жители поселка остались в связи с ремонтными работами. Правда, далеко не все старокамышинцы нашли свои адреса в списке «отключений». Выяснить причину жителям отсутствовавших в списке зданий не удалось даже к вечеру: диспетчер «Челябоблкоммунэнерго» на резонные вопросы копейчан ответить не смог, так как у него под руками оказался точно такой же список.

Лишь позднее южноуральцы смогли установить, что и они остались без горячей воды из-за ремонтных работ, которые обещали закончить к 17:00 пятницы, 20 сентября.

Однако в день чаемого окончания ремонта сотрудники энергетического предприятия были уже не столь уверенны в сроках. А во второй половины сего дня компания направила чиновникам и коммунальным организациям уже новую телефонограмму. Теперь горячее водоснабжение обещают возобновить к 17:00 среды, 25 сентября. И в списке уже 14 адресов. Включая один из детских садов поселка.

Как рассказал диспетчер энергопредприятия, трубу в месте первоначальной аварии сегодня, 20 сентября, заменили. Однако сразу после этого произошла еще одна авария.

Между тем, к началу следующей недели в регионе ожидается резкое похолодание. Так, в понедельник днем синоптики обещают температуру +8, +13 градусов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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