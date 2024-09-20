Правительство Челябинской области ушло в отставку

Правительство Челябинской области официально сложило полномочия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее постановление в качестве председателя регионального кабинета министров подписал сегодня, 20 сентября, Алексей Текслер.

«Правительство Челябинской области слагает свои полномочия перед вновь вступившим в должность губернатором Челябинской области», – говорится в документе.

Он же, уже в статусе вступившего в должность главы региона, подписал постановление губернатора, которым обязал уже бывших министров продолжать исполнять свои обязанности до сформирования нового состава правительства региона.

Напомним, сегодня, 20 сентября, Алексей Текслер официально вступил в должность губернатора Челябинской области.

После этого правительство региона, в соответствии с законом, обязано было сложить полномочия.

Кроме того, губернатор должен назначить своего представителя в Совете Федерации. Пять лет назад, 20 сентября 2019 года, он сделал это сразу после инаугурации. Тогда кресло сенатора досталось Маргарите Павловой. В этом году, идя на губернаторские выборы, Алексей Теслер включил в губернаторскую тройку мэра Челябинска Наталью Котову, мэра Магнитогорска Сергея Бердникова, а также главу Октябрьского района Михаила Молчана.

Челябинск, Виктор Елисеев

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