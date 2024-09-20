Пять трамвайных маршрутов в Челябинске изменят схему движения

Трамваи №№ 3, 15, 16, 20, 22 в Челябинске поменяют маршруты.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе «Организатора перевозок Челябинской области», корректировка связана с работами на узле «Теплотехнический институт».

«В субботу, 21 сентября, трамваи №№3, 15, 16, 20, 22 изменят свои маршруты», – уточнили представители оператора.

С 9 часов 21 сентября до 5 часов 22 сентября трамваи будут направлены:

№№ 3, 16, 20 – Першино – Чичерина;

№15 – ЧТЗ – Горького –ЧГРЭС и ЧГРЭС – Российская – Труда – Карла Маркса – Российская – ЧГРЭС;

№22 – Чистопольская – Карла Маркса – Чистопольская.

Горожан просят быть внимательными.

Челябинск, Виктор Елисеев

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