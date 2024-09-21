21 – 23 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

21.09.2024, суббота
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09:00 Челябинск – Всероссийский День бега «Кросс нации» (легкоатлетический комплекс им. Елены Елесиной, пр. Ленина, 84)
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09:30 Челябинск – Лыжероллерная тренировка для новичков (ул. Лесопарковая, 2а)
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10:00 Челябинск – Лекция «Со смартфоном на ты» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, 3-й этаж, зал периодики, отдел электронных ресурсов)
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11:00 Челябинск – Курс «Я учу башкирский» для детей и их родителей в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)
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11:30 Челябинск – Курс обучения «Сторисмейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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12:00 Челябинск – Фестиваль исторической реконструкции «Уральские герои» (Никольская роща, ул. Героев Танкограда, 23)
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13:00 Челябинск – Мастер-класс по актерскому мастерству (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)
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14:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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14:00 Челябинск – Встреча в клубе юмора «Зеленый попугай» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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14:30 Челябинск – Квиз «ФантАзия» для фанатов азиатской культуры (манга, k-pop, дорамы) (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)
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16:00 Челябинск – Встреча с челябинским писателем Романом Грачевым «Грачи не улетают» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, 3-й этаж, выставочный зал)
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16:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
22.09.2024, воскресенье
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09:00 Челябинск – Прибытие ковчега с частицей мощей святой Матроны Московской (Свято-Симеоновский кафедральный собор, ул. Кыштымская, 32)
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10:15 Челябинск – Курс итальянского языка для начинающих в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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11:00 Челябинск – Встреча клуба уральских мастериц «Берегиня»: выставка, мастер-класс (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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11:00 Челябинск – Встреча клуба «Волшебная нить» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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11:00 Челябинск – Мастер-класс «Золотая осень» (аппликация) (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)
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12:00 Челябинск – Познавательная программа «Все о хоббитах» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)
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12:15 Челябинск – Курс испанского языка в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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13:00 Челябинск – Кастинг в театральный проект для взрослых «Давай сыграем жизнь» (зал Союза театральных деятелей России, ул. Цвиллинга, 15, 2-й этаж)
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13:00 Челябинск – Встреча в клубе «Карты, кубик, два стола» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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13:00 Челябинск – Встреча в клубе вязания «Свяжи себя с книгой»: занятие для начинающих (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)
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14:00 Челябинск – Тематическое занятие «Азбука поведения вне школы» (библиотека №6, ул. Трудовая, 23)
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14:00 Челябинск – Встреча в клубе вязания «Свяжи себя с книгой»: занятие «Ирландское кружево» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)
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14:00 Челябинск – Курс французского языка в Образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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14:00 Челябинск – Кинозал: смотрим фильм «Это зачетно!» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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15:00 Челябинск – Встреча в клубе «Струны души» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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17:00 Челябинск – Квартирник «Осенний джем» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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