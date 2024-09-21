В Челябинске вторая школа уходит на карантин из-за пневмонии

Из-за вспышки пневмонии вторая челябинская школа уходит на удаленку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о переводе детей на дистанционное обучение родителей предупредили в школе №105, расположенной в поселке АМЗ Советского района Челябинска.

Карантин в учебном заведении продлится с 20 по 29 сентября.

Ранее на удаленку ушли ученики школы №121, также действующей в Советском районе, на улице Свободы. Дистанционка здесь началась 19 сентября и также продлится 10 дней.

Введение противоэпидемических мероприятий в школах объясняется случаями внебольничной пневмонии, зафиксированными в учебных заведениях.

Челябинск, Виктор Елисеев

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