«Магнитка» прервала серию из четырех поражений

Магнитогорский «Металлург» дома обыграл «Нефтехимик» из Нижнекамска по итогам серии буллитов – 1:0.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 21 сентября, клубы встречались в Магнитогорске в достаточно непривычной для них ситуации: обладатель Кубка Гагарина прошлого сезона занимал последнюю строчку турнирной таблицы Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, а «Нефтехимик», не попавший в том же сезоне в плей-офф, занимал третье место на Востоке.

К тому же команды уже дважды встречались в сентябре, и оба раза победу одержали нижнекамцы.

Сегодняшний матч, может быть, оказался переломным. Хотя и обошелся без забитых шайб в основное время. При этом игроки «Магнитки» явно владели инициативой. В итоге «Металлург» записал на свой счет 83 броска против 40 у «Нефтехимика». На 41 бросок в створ ворот в исполнении магнитогорцев пришлось лишь 32 со стороны гостей. Но все усилия «Металлурга» прошли даром – ни в основное, ни в дополнительное время счет так и не был открыт.

Лишь в серии буллитов «Магнитке» улыбнулась удача – на 3 шайбы, забитых нижнекамцами, пришлось 4, заброшенных хозяевами. Причем три из них – на счету Никиты Михайлиса.

Итог – 1:0, тяжелейшая победа «Металлурга», и клуб прерывает серию из четырех поражений. Это вторая победа магнитогорцев из семи матчей сезона КХЛ 2024-2025 годов. При этом «металлурги» еще ни разу ни побеждали в основное время. Но благодаря тяжелейшей победе «Магнитка» поднялась с последнего места в Восточной конференции на предпоследнее.

Челябинск, Виктор Елисеев

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