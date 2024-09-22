В Челябинске фургон службы доставки насмерть сбил пенсионерку

Пожилая челябинка погибла под колесами машины доставки известного маркетплейса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла сегодня, 22 сентября, на северо-западе Челябинска.

По информации пресс-службы Госавтоинспекции Челябинска, в 14:05 у дома №13 по улице 250-летия Челябинска фургон с маркировкой компании Ozon, сдавая назад, сбил 71-летнюю горожанку.

Женщина скончалась на месте ДТП. По факту аварии проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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