Мэр Челябинска написала заявление об увольнении

Глава администрации Челябинска Наталья Котова написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос о досрочном прекращении полномочий мэра на основе ее заявления включен в повестку первого заседания городской Думы, назначенного на 24 сентября.

Напомним, губернатор Алексей Текслер назначил Котову своим представителем в Совете Федерации.

Напомним, еще в августе глава региона направил в Москву список предлагаемых кандидатур на пост главы областного центра. В него включили вице-губернаторов Станислава Мошарова и Андрея Фалейчика, председателя региональной Контрольно-счетной палаты Алексея Лошкина, главу Сосновского района Евгения Ваганова и депутата Законодательного собрания Сергея Буякова. Последний из списка претендентов выбыл, так как завтра должен получить пост спикера Челябинской городской Думы.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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