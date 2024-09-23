В Челябинской области обнаружили лихорадку Западного Нила

РНК вируса опасного заболевания обнаружили у комаров на Южном Урале.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», исследования комаров на территории заповедника проводили ы этом году ученые из Волгограда.

Изучение насекомых стало частью мониторинга инфицированности животных вирусом лихорадки западного Нила, который проводят специалисты Волгоградского научно-исследовательского противочумного института.

«Из-за изменения климата в последние годы ареал возбудителя лихорадки западного Нила значительно расширился. Заболевания людей регистрируются уже как в Южном и Северо-Кавказском, так и в Центральном, Уральском и Приволжском федеральных округах. В связи с этим сотрудники Референс-центра по мониторингу за возбудителем заболевания, который функционирует на базе института, проводят мониторинг и на территории этих округов», – рассказали в научном отделе НП «Таганай».

Для мониторинга в Центральной усадьбе национального парка и на берегу водохранилища в сосновом лесу с помощью автоматических ловушек собрано 210 кровососущих комаров (Diptera, Culicidae) 6 видов (Aedes cantans, Culiseta alaskaensis, Aedes dorsalis, Ae. sticticus, Culex modestus и Ae. vexans).

«На территории национального парка положительных на наличие маркеров вируса лихорадки западного Нила кровососущих комаров не обнаружено, но РНК вируса выявлена у комаров Culex modestus, отловленных в Кусе. В связи с чем стоит еще раз напомнить о важности применения репеллентов. Особенно в период наибольшей активности насекомых, который приходится на июль-август», – резюмировали ученые.

Лихорадка западного Нила – природно-очаговая инфекция. Возбудитель – вирус Западного Нила, который циркулирует между птицами и кровососущими комарами. В циркуляции возбудителя могут принимать участие иксодовые, гамазовые и аргасовые клещи.

Люди и лошади могут заразиться болезнью после укуса инфицированных комаров, но они являются тупиковыми хозяевами. Заболевание в легкой форме протекает бессимптомно, в тяжелых случаях наблюдается лихорадка, головная боль с развитием менингитов, миалгии, сыпи. Основные очаги в РФ расположены в южных регионах (Астраханская, Волгоградская, Ростовская области, Краснодарский край).

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube