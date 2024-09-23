На Южном Урале похолодает до минус пяти

В Челябинской области зафиксированы первые осенние морозы.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном ЦГМС, минувшей ночью в отдельных районах наблюдались заморозки в воздухе до минус 2°, на почве до минус 5°. Грядущей ночью будет еще холоднее: температура понизится до -5 не только на почве, но и в воздухе.

Вместе с тем, в отдельных районах Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале). Учитывая, что сегодня в регионе ветрено, любое возгорание может превратиться в большой пожар.

Челябинск, Софья Артемьева

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