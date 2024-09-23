Кадровики Магнитки поделятся опытом подготовки сотрудников

ММК поделится опытом подготовки кадров в рамках межзаводской школы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в Магнитогорске стартовала межзаводская школа по обмену производственным опытом между руководителями и специалистами учебных центров российских металлургических предприятий. ММК – активный участник подобных встреч, инициатором и организатором которых является информационно-аналитическая корпорация «Чермет».

На Магнитогорском металлургическом комбинате уже почти 30 лет работает Корпоративный центр подготовки кадров (КЦПК) «Персонал». Сейчас КЦПК – один из лидеров корпоративного образования России с высоким уровнем качества образовательных услуг и ориентацией на практическую подготовку персонала под конкретные производственные задачи заказчиков.

Центр выступает принимающей стороной в магнитогорском этапе межзаводской школы. В нем также примут участие представители учебных центров Челябинского металлургического комбината (ЧМК), Ашинского металлургического завода, Яковлевского ГОКа, компаний «Северсталь», «Тулачермет» и «Амурсталь».

Важной частью мероприятия станет экспертная дискуссия. Ее участники обсудят списки профессий, по которым проходит обучение, перечень квалификационных работ, применяемых для оценки полученных знаний, а также формат проведения межзаводских школ. В фокусе внимания также будут вопросы технического оснащения аудиторий для обучения профессиям и квалификация преподавателей, взаимодействие бизнеса с образовательными учреждениями, а также инструменты мотивации работников на повышение квалификации, в том числе через конкурсы профмастерства.

Кроме того, в программе магнитогорского этапа – посещение учебных площадок КЦПК «Персонал». Кадровый центр ММК обладает развитой материально-технической базой – 5 корпусов, около 60 аудиторий на территории Магнитогорска, собственные лаборатории мехатроники, гидравлики, сервогидравлики и пневматики, мультимедийные классы для обучения технологического персонала. Ежегодно на этих площадках проводится около 20 конкурсов профессионального мастерства по различным специальностям.

Важная задача межзаводской школы – снижение травматизма и совершенствование навыков работы на наиболее опасных участках производства. Поэтому участники посетят «Школу безопасности» – тренировочный полигон, созданный для сотрудников Группы ММК. Обеспечение безопасности на производстве для компании является приоритетным направлением корпоративного обучения персонала.

КЦПК «Персонал» является оператором реализации на ММК проекта по развитию промышленного туризма. В связи с этим для гостей будет организована экскурсия по одному из самых популярных маршрутов «Укрощение огня» – посещение крупнейшего в России доменного цеха и листопрокатного цеха №11, где ММК выпускает современный автолист.

Еще один пункт посещения – многофункциональный городской курорт «Притяжение». Там представители учебных центров познакомятся с работой рекрутингового центра ММК и профориентационного центра «Юный металлург». Эти центры не просто информируют о вакансиях, а с помощью современных мультимедийных технологий погружают взрослых и юных посетителей в мир металлургических профессий.

По завершению двухдневного магнитогорского этапа участники школы отправятся в Челябинск, где продолжат знакомство с практиками учебных центров на ЧМК и Челябинском трубопрокатном заводе.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube