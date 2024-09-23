Челябинец избил подростка, пережидавшего в его подъезде дождь

В Челябинске мужчина избил подростка, пережидавшего в его подъезде дождь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на прошлой неделе в доме №92-б на улице Свободы. Несколько школьников укрылись в подъезде от осадков. В какой-то момент из одной квартиры вышел мужчина и начал кричать на подростков, нецензурно выражаясь, а затем ударил одного из них в висок. Мальчик ударился головой о железную конструкцию, у него пошла кровь.

Дети поспешили ретироваться, а мужчина пытался их догнать. Часть конфликта зафиксировала камера домофона.

Родители мальчика обратились в полицию.

Многие челябинцы, обсуждая происшествие, встают на сторону мужчины, жалуясь, что «нынешние детки» «ходят по подъездам, мусорят, шумят, пакостят. Ещё и в туалет ходят, окурки бросают. Курят, а дым наверх, в квартиры поднимается». А в случае замечания «могут и послать на три буквы».

Челябинск, Павел Зварзин

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