Ушел в отставку первый руководитель Седьмого кассационного суда

Первый председатель Седьмого кассационного суда в Челябинске покинул должность.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС), такое решение было принято в ходе восьмого заседания ВККС, проходившего на минувшей неделе в Москве.

«ВККС РФ прекратила полномочия Минина Сергея Дмитриевича – судьи, председателя Седьмого кассационного суда общей юрисдикции», – говорится в сообщении коллегии.

В Седьмого кассационном суде уточнили, что с 23 сентября исполнять обязанности председателя будет Борис Горлач, ранее занимавший должность одного из заместителей председателя суда.

Сергей Минин родился в 1952 году в городе Серове Свердловской области.

В 1979 году окончил Свердловский юридический институт.

В 1980 году назначен судьей Верх-Исетского районного суда Свердловска. В 1982-1989 годах – судья Свердловского областного суда.

После этого перешел на работу заведующим юридической консультации Межреспубликанской коллегии адвокатов.

В 2000 году вернулся на государственную службу, в течение 5 лет работал в должностях начальника Главного управления юстиции Свердловской области, начальника Федерального управления Министерства юстиции Российской Федерации по Уральскому федеральному округу.

В 2005 году назначен первым заместителем председателя Федерального арбитражного суда Уральского округа, в 2011 году – заместителем председателя в этом суде.

В 2014 году возглавил Челябинский областной суд.

После создания в 2018 году Седьмого кассационного суда общей юрисдикции назначен его первым председателем.

Челябинск, Виктор Елисеев

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