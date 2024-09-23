На Южном Урале пятый день ищут пропавшую пенсионерку

Леса и водоемы Челябинской области прочесывают в поисках пожилой женщины.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, спасатели Локомотивного отряда областной ПСС приняли участие в поиске женщины, пропавшей в Нагайбакском районе.

74-летняя местная жительница ушла в неизвестном направлении 18 сентября. Правоохранительным органам оказывают помощь родственники, местные жители, добровольцы, сотрудники пожарной охраны и лесоохраны.

Для проверки акватории водоема, расположенного в районе поиска, были привлечены спасатели Локомотивного отряда.

На лодке, с помощью кошек спасатели обследовали всю площадь пруда и плотины поселка Кужебаевский. Пешим ходом обследована и вся береговая линия, которую спасатели вместе с пожарными прошли метр за метром через бурьяны, густые заросли кустарника и камыша.

Обнаружить местопребывание пострадавшей до сегодняшнего дня не удалось. Поиск продолжается, а к обследованию водоемов будут привлечены спасатели-водолазы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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