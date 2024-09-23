Губернатора Челябинской области назвал имена своих заместителей

Южноуральских вице-губернаторов стало меньше.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, г️лава региона Алексей Текслер принял решение о назначении на должности заместителей губернатора Челябинской области.

Первыми заместителями губернатора Челябинской области станут Иван Куцевляк и Станислав Мошаров.

Заместителями губернатора будут назначены: Андрей Фалейчик, Вадим Евдокимов, Роман Воллерт, Алексей Фартыгин, Александр Козлов, Татьяна Кучиц, Алексей Кобылин и Александр Лазарев.

Таким образом, в списке назначенцев не оказалось первого заместителя главы региона Виктора Мамина, а также вице-губернаторов Анатолия Векшина, Сергея Сушкова и Алексея Богашова.

При этом число вице-губернаторов снизилось с 11 до 10. В новом составе кабинета министров повышение получил министр сельского хозяйства Алексей Кобылин. Хотя, вероятно, он сохранит прежнее направление своей деятельности.

Единственным новичком станет Роман Воллерт. Воллерт – представитель второго поколения тюменской политической элиты. Его отец Виктор Воллерт был главой Армизонского и Омутинского района Тюменской области, поддерживал дружеские отношения с бывшим тюменским вице-губернатором Сергеем Сарычевым.

По мнению наблюдателей, именно влиянию Воллерта-старшего его сын обязан своей карьерой в эшелонах власти. Впрочем, пока ее сложно назвать слишком удачной.

Чиновный путь Роман Воллерт начинал в качестве начальника управления организационной работы администрации Тюмени. Возглавлял управу Ленинского округа Тюмени, но в 2020 году ушел в отставку после незначительного конфликта с главой города Русланом Кухаруком (с июня 2024 года – губернатор ХМАО). А в 2021 году по тому же Ленинскому округу пытался избраться в Тюменскую областную думу, едва не сорвав избирательную кампанию официального кандидата от «Единой России».

После этого на политическом будущем Воллерта в Тюмени и области можно было ставить точку. Но достаточно быстро он нашел место в администрации полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе, став главного советника департамента по вопросам внутренней политики.

Челябинск, Виктор Елисеев

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