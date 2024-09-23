Первый вызов новому-старому губернатору: общественники потребовали решить проблему брошенных шахт Копейска

Активисты потребовали решить проблему подтопления домов в Копейске.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, Копейск уходит под воду из-за старых шахт.
«Жители поселков Бажова, Горняк, Октябрьский, Старокамышинск бросают свои дома. Кому некуда сбежать – живут как на острове. Домой заходят по самодельным мосткам, качают воду из подвалов вручную, в туалет ходят в болотных сапогах. В некоторых домах уровень воды – по колено. В комнатах насекомые, в подвалах – лягушки, фундаменты рушатся, потолки и полы гниют», – рассказали общественники.
Причина – в фактически брошенных 20 лет назад угольных шахтах, которые не были ликвидированы должным образом, считают активисты. Разделяют это мнение и местные власти. «Все эти годы были подтопления, но год назад ситуация усугубилась. Шахты переполнились, начались провалы грунта, вокруг поселков шахтные воды образовали гигантские озера, весной и осенью вода заливает частные владения», – рассказывают общественники.
Местные власти решают проблему локально: перекачивают воду и копают траншеи. Но уровень воды в шахтах такой, что это уже не спасает. Отчаявшиеся копейчане обратились со своей проблемой на прямую линию с Владимиром Путиным.
«Решать проблему надо комплексно, взаимодействуя с федеральным центром. Это вопрос уровня главы региона», – уверены активисты. Общественная организация обратилась к губернатору Челябинской области с просьбой ликвидировать шахты должным образом, решив эту проблему раз и навсегда.
Напомним, в минувшую пятницу, 20 сентября, Алексей Текслер официально вступил в должность губернатора Челябинской области. Это будет второй его срок в кресле главы региона.
Челябинск, Виктор Елисеев
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