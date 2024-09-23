Больше трех сотен иностранцев в Челябинской области лишились вида на жительство

Полицейские Южного Урала аннулировали больше 300 видов на жительство в России.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники управления по вопросам миграции областного полицейского главка продолжают фиксировать нарушения миграционного законодательства.

Так, в ходе очередной проверки правоохранители обнаружили иностранца, проживающего в Калининском районе областного центра, который в течение года дважды привлекался к административной ответственности за нарушение режима пребывания в Российской Федерации. В его отношении принято решение об аннулировании вида на жительство в стране.

В Ленинском районе Челябинска еще одному мигранту отказали в разрешении въезда на территорию России, он также лишился разрешительного документа.

В Магнитогорске 28-летнему мужчине аннулирован вид на жительство, так как он находился за пределами страны более шести месяцев в течение календарного года.

В текущем году уже принято 304 решения об аннулировании вида на жительства и разрешений на временное проживание иностранным гражданам в Российской Федерации.

Они обязаны покинуть территорию нашей страны в 15-дневный срок, а в случае неисполнения обязанности будут депортированы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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