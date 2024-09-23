Заморозки и снегопады: южноуральцев призывают воздержаться от дальних поездок

Госавтоинспекция Челябинской области предупредила автомобилистов об ухудшении погодных условий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, в ночь на вторник, 24 сентября, в отдельных районах Южного Урала ожидается снег, температура опустится до +2 градусов.

«Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к участникам дорожного движения: во избежание ДТП, для сохранения жизни и здоровья окружающих, по возможности, воздержитесь от поездки на автомобиле. Если вы все же выехали, избегайте опасных маневров, выбирайте скорость и маршрут передвижения с учетом имеющихся сведений о состоянии дорожной ситуации», – обратились представители ведомства к водителям.

В случае непредвиденных ситуаций, связанных с поломкой транспортных средств либо другими происшествиями в пути, следует обращаться за помощью к ближайшему экипажу ДПС или звонить в единую диспетчерскую службу по телефону 112.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube