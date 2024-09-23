Глава СКР поставил на контроль расследование истории с разрушающимся мемориалом в Миассе

Руководство СКР взяло на заметку ситуацию с разваливающимся памятником культуры в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Следственного комитета России, глава ведомства Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку информации о ненадлежащем содержании объекта культурного наследия регионального значения в Миассе.

Ранее жители города рассказали в социальных сетях об удручающем состоянии Братской могилы героев гражданской войны на площади Октябрьской революции. По словам миассцы, долгое время мемориальный комплекс, возведенный в 1918-1920 годах, разрушается. Не изменило ситуацию даже решение суда, обязавшего власти провести до марта 2023 года реставрационные работы.

В следственном управлении СКР по Челябинской области по данному факту начата процессуальная проверка.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю областного управления Алексею Колбасину представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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