Новые министерства и сферы ответственности: в правительстве Южного Урала рассказали, чем будут заниматься вице-губернаторы

Губернатор Челябинской области распределил полномочия между своими заместителями.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе главы региона, сегодня, 23 сентября, Алексей Текслер сообщил о распределении полномочий между своими заместителями, создании новых ведомств в составе правительства, а также обозначил приоритетные направления работы.

Т️ак, первый вице-губернатор Иван Куцевляк будет курировать министерство экономического развития, министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов, главное управление по труду и занятости населения, а также новое ведомство – министерство международного и межрегионального сотрудничества.

Еще один первый зам, ️Станислав Мошаров, получил под контроль министерства образования и науки, здравоохранения, физической культуры и спорта, а также новую структуру – главное управление по туризму.

Андрей Фалейчик сохранил в своем ведении министерство дорожного хозяйства и транспорта, министерство строительства и инфраструктуры, главное управление жилищной инспекции; главное управление государственного строительного надзора. Также под его надзор переданы новые ведомства – министерство архитектуры, градостроительной деятельности и комплексного развития территорий и министерство жилищно-коммунального хозяйства.

Вадим Евдокимов будет курировать министерства культуры и социальных отношений, государственный комитет по делам ЗАГС, государственный комитет по делам архивов и новое министерство молодежной политики.

Роман Воллерт будет отвечать за внутреннюю политику.

Алексей Фартыгин – за министерство общественной безопасности и главное управление юстиции.

Александр Козлов сохранил под своим контролем министерство информационных технологий, связи и цифрового развития, а также получил курируемое ранее Сергеем Сушковым министерство экологии.

Татьяна Кучиц, возглавлявшая в прежнем составе регионального правительства министерство тарифного регулирования и энергетики, помимо этого ведомства, будет курировать работу министерства имущества, главного управления лесами и государственный комитет охраны объектов культурного наследия.

Алексей Кобылин займет должность заместителя губернатора – министра сельского хозяйства. Помимо профильного министерства он будет курировать деятельность нового главного управления ветеринарии.

Александр Лазарев продолжит курировать вопросы, связанные с развитием новых территорий.

По словам губернатора, создаваемые ведомства будут выделены в качестве самостоятельных единиц из состава других министерств и управлений, исходя из приоритетов развития страны и региона.

«Важные задачи стоят перед нами в инфраструктурной сфере. Модернизация жилищно-коммунального хозяйство – одна из главных. Этим объясняется создание нового министерства ЖКХ. И, учитывая необходимость комплексного развития территорий, а также развитие по поручению президента опорных пунктов и подготовку мастер-планов агломераций, принято решение о создании министерства архитектуры, градостроительной деятельности и комплексного развития территорий, которое займется данными вопросами в регионе. Аналогичные решения приняты в направлении туризма и сельского хозяйства», – уточнил Алексей Текслер.

Челябинск, Виктор Елисеев

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