Ряд поселков в пригороде Челябинска уходит под воду

Несколько поселков в пригороде Челябинска в буквальном смысле уходят под воду.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о копейских поселках Бажова, Горняк, Октябрьский, Старокамышинск, обитатели которых попадают домой по самодельным мосткам, вручную качают воду из подвалов, ходят в туалет в болотных сапогах.

«В некоторых домах уровень воды – по колено, – говорят представители Челябинского отделения ОНФ. – В комнатах насекомые, в подвалах – лягушки, фундаменты рушатся, потолки и полы гниют».

По словам общественников, причина в заброшенных 20 лет назад угольных шахт, которые не были ликвидированы должным образом. Поселки топило постоянно, но в 2023 году ситуация резко ухудшилась: Шахты переполнились, начались провалы грунта, вокруг поселков шахтные воды образовали гигантские озера, весной и осенью вода заливает подворья.

«Местные власти решают проблему локально: перекачивают воду и копают траншеи. Но уровень воды в шахтах такой, что это уже не спасает. Люди обратились на прямую линию с Владимиром Путиным.

Решать проблему надо комплексно, взаимодействуя с федеральным центром, – отмечают в ОНФ. – Это вопрос уровня главы региона. Народный фронт обратился к губернатору Челябинской области с просьбой ликвидировать шахты должным образом, решив эту проблему раз и навсегда».

Копейск, Павел Зварзин

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