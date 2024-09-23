«Металлург» одерживает вторую победу подряд

Магнитогорский «Металлург» на домашней арене уверенно победил «Салават Юлаев» из Уфы – 5:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», хозяева начали встречу уверенно, но открывать счет не спешили. Лишь на 18-й минуте матча Дмитрий Силантьев распечатал ворота гостей – 1:0. С этим счетом и завершился первый период.

В дальнейшем движение «Магнитки» было уверенным и неумолимым. На 25-й минуте встречи Александр Петунин увеличивает отрыв магнитогорцев – 2:0. А через три минуты с небольшим оформляет дубль – 3:0. Наконец, на 31-й минуте матча Егор Коробкин делает счет 4:0.

Но после этого «просыпаются» хоккеисты уфимского клуба. На 37-й минуте Шелдон Ремпал размачивает счет – 1:4. Три минуты спустя Михаил Науменков отыгрывает еще одну шайбу – 2:4, и отставание уже не кажется катастрофическим.

На 49-й минуте отличается Джош Ливо, сокращая разрыв в счете до минимума – 3:4.

Окрыленные камбэком, уфимцы в конце третьего периода снимают вратаря в пользу шестого полевого игрока в надежде перевести игру в овертайм.

И получают шайбу в пустые ворота. Егор Коробкин оформляет дубль, а «Магнитка» уверенно побеждает – 5:3.

Челябинск, Виктор Елисеев

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