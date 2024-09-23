«Трактор» возвращается в игру на последних минутах матча, но терпит поражение

Челябинский «Трактор» проиграл в родных стенах московскому «Спартаку» в серии буллитов – 2:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», игра не заладилась у «черно-белых» с самого начала.

Уже на 6-й минуте встречи Адам Ружичка выводит гостей вперед – 1:0. После этого начинается длительное безголевое противостояние.

Лишь в середине второго периода болельщики видят вторую заброшенную шайбу, и снова в исполнении «Спартака» – Михаил Мальцев увеличивает отрыв в матче.

Увы, и после этого челябинцы долго не могут забросить шайбу. Лишь на 57-й минуте встречи Никита Тертышный сокращает отставание – 1:2. И через минуту с небольшим «Трактор» реализует большинство после замены голкипера шестым полевым игроком – Владимир Ткачев сравнивает счет.

Но сил еще на одну шайбу ни у хозяев, ни у гостей уже не остается. Безголевым оказывается и овертайм.

В серии буллитов удача улыбается москвичам.

Итог – «Трактор» терпит поражение со счетом 2:3 и довольствуется лишь одним очком по итогам встречи.

Челябинск, Виктор Елисеев

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