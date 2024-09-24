24 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

24.09.2024, вторник
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09:30 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная старту юбилейного сезона Международного социального проекта «Красота в тебе» (пресс-центр «АиФ-Челябинск», БЦ «ВИПР», ул. Елькина 45а, 18-й этаж)
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10:00 Челябинск – Занятие для школьников и их родителей, посвященное правилам безопасности в автомобиле (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167, 1-й этаж)
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11:00 Челябинск – Пресс-конференция «Трансформация малого и среднего бизнеса» (пресс-центр «АиФ-Челябинск», БЦ «ВИПР», ул. Елькина 45а, 3-й этаж)
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11:00 Челябинск – 1-е заседание Челябинской городской Думы (пл. Революции, 2)
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13:00 Челябинск – Встреча «Кто же ты, Наполеон?» в клубе «Вокруг периодики» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал искусства)
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14:00 Челябинск – Игровая программа «Поднять паруса!» к Всемирному дню моря в парковой библиотеке «Кают-компания» (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)
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15:00 Челябинск – Открытие выставки кокошников «Женской головки убор» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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17:00 Челябинск – Тренинг «Эффективная подготовка к ЕГЭ по русскому языку» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел) (по записи)
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17:00 Челябинск – Литературный салон «Актерская династия Пельтцер» к 120-летию со дня рождения российской актрисы (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул. Первой Пятилетки, 43а)
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18:00 Челябинск – Пешеходная прогулка «Челябинск-360. Площадь Революции» (встреча возле памятника В.И. Ленину)
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