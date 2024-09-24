Губернатор Челябинской области назначил министров и руководителей ведомств

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил членов регионального правительства и руководителей ведомств.

Как передает корреспондент РИА «Новый День»,

министром финансов стал Андрей Пшеницын ;

; министром дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области назначен Алексей Нечаев ;

; министром строительства и инфраструктуры – Юлий Элбакидзе;

министром экономического развития – Наталья Лугачева;

министром промышленности, новых технологий и природных ресурсов – Михаил Кнауб;

министром имущества – Эльдар Белоусов;

министром здравоохранения назначена Татьяна Колчинская ;

; министром социальных отношений – Ирина Буторина ;

; министром образования и науки – Виталий Литке ;

; министром культуры – Алексей Бетехтин;

министром физической культуры и спорта – Александр Гриб ;

; министром информационных технологий, связи и цифрового развития – Игорь Фетисов;

исполняющим обязанности министра экологии – Игорь Гилев ;

; исполняющим обязанности министра тарифного регулирования и энергетики Челябинской области – Антон Дрыга ;

; исполняющим обязанности министра общественной безопасности Челябинской области назначен Николай Зубарев .

. Начальником главного контрольного управления Челябинской области назначен Дмитрий Агеев;

начальником главного управления государственного строительного надзора – Кирилл Мозгалев ;

; исполняющей обязанности начальника главного управления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» назначена Рашида Ковалева ;

; исполняющей обязанности начальника главного управления молодежной политики – Светлана Калимуллина ;

; исполняющим обязанности начальника главного управления по труду и занятости – Александр Шегуров ;

; исполняющим обязанности начальника главного управления лесами – Валерий Нигматуллин .

. председателем государственного комитета по делам архивов – Сергей Иванов ;

; председателем государственного комитета по делам ЗАГС – Людмила Рерих ;

; председателем государственного комитета охраны объектов культурного наследия – Алексей Федичкин.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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