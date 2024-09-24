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Вторник, 24 сентября 2024, 09:34 мск

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Губернатор Челябинской области назначил министров и руководителей ведомств

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил членов регионального правительства и руководителей ведомств.

Как передает корреспондент РИА «Новый День»,

  • министром финансов стал Андрей Пшеницын;
  • министром дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области назначен Алексей Нечаев;
  • министром строительства и инфраструктуры – Юлий Элбакидзе;
  • министром экономического развития – Наталья Лугачева;
  • министром промышленности, новых технологий и природных ресурсов – Михаил Кнауб;
  • министром имущества – Эльдар Белоусов;
  • министром здравоохранения назначена Татьяна Колчинская;
  • министром социальных отношений – Ирина Буторина;
  • министром образования и науки – Виталий Литке;
  • министром культуры – Алексей Бетехтин;
  • министром физической культуры и спорта – Александр Гриб;
  • министром информационных технологий, связи и цифрового развития – Игорь Фетисов;
  • исполняющим обязанности министра экологии – Игорь Гилев;
  • исполняющим обязанности министра тарифного регулирования и энергетики Челябинской области – Антон Дрыга;
  • исполняющим обязанности министра общественной безопасности Челябинской области назначен Николай Зубарев.
  • Начальником главного контрольного управления Челябинской области назначен Дмитрий Агеев;
  • начальником главного управления государственного строительного надзора – Кирилл Мозгалев;
  • исполняющей обязанности начальника главного управления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» назначена Рашида Ковалева;
  • исполняющей обязанности начальника главного управления молодежной политики – Светлана Калимуллина;
  • исполняющим обязанности начальника главного управления по труду и занятости – Александр Шегуров;
  • исполняющим обязанности начальника главного управления лесами – Валерий Нигматуллин.
  • председателем государственного комитета по делам архивов – Сергей Иванов;
  • председателем государственного комитета по делам ЗАГС – Людмила Рерих;
  • председателем государственного комитета охраны объектов культурного наследия – Алексей Федичкин.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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