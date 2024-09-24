Губернатор Челябинской области назначил министров и руководителей ведомств

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил членов регионального правительства и руководителей ведомств.
Как передает корреспондент РИА «Новый День»,
- министром финансов стал Андрей Пшеницын;
- министром дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области назначен Алексей Нечаев;
- министром строительства и инфраструктуры – Юлий Элбакидзе;
- министром экономического развития – Наталья Лугачева;
- министром промышленности, новых технологий и природных ресурсов – Михаил Кнауб;
- министром имущества – Эльдар Белоусов;
- министром здравоохранения назначена Татьяна Колчинская;
- министром социальных отношений – Ирина Буторина;
- министром образования и науки – Виталий Литке;
- министром культуры – Алексей Бетехтин;
- министром физической культуры и спорта – Александр Гриб;
- министром информационных технологий, связи и цифрового развития – Игорь Фетисов;
- исполняющим обязанности министра экологии – Игорь Гилев;
- исполняющим обязанности министра тарифного регулирования и энергетики Челябинской области – Антон Дрыга;
- исполняющим обязанности министра общественной безопасности Челябинской области назначен Николай Зубарев.
- Начальником главного контрольного управления Челябинской области назначен Дмитрий Агеев;
- начальником главного управления государственного строительного надзора – Кирилл Мозгалев;
- исполняющей обязанности начальника главного управления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» назначена Рашида Ковалева;
- исполняющей обязанности начальника главного управления молодежной политики – Светлана Калимуллина;
- исполняющим обязанности начальника главного управления по труду и занятости – Александр Шегуров;
- исполняющим обязанности начальника главного управления лесами – Валерий Нигматуллин.
- председателем государственного комитета по делам архивов – Сергей Иванов;
- председателем государственного комитета по делам ЗАГС – Людмила Рерих;
- председателем государственного комитета охраны объектов культурного наследия – Алексей Федичкин.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»