«Адский» перекресток: в Златоусте задымился пешеходный переход

Жители Златоуста боятся переходить дорогу по одной из улиц города.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, на 8-й линии проспекта Гагарина в Златоусте пешеходы рискуют получить удар током при переходе по «зебре».

Горожане заметили, что из дороги вдруг начал подыматься дым. Жители предполагают, что при монтаже освещения здесь могли нахимичить с проводкой. С тех пор на пешеходнике постоянно замечаются подобные «адские спецэффекты». Особенно после дождей.

Общественники требуют объяснений у администрации Златоуста, как власти могли принять результаты такой работа. И настаивают на срочном исправлении опасной погрешности.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube